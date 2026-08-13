Суд отказал экс-адвокату Пашаеву в снятии ареста с автомобиля за 5 млн руб

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Бывший адвокат Эльман Пашаев не смог через суд добиться снятия ареста со своего автомобиля стоимостью 5 миллионов рублей. Об этом говорится в судебных материалах, которые приводит РИА Новости.

Арест наложили в рамках исполнительного производства о взыскании с Пашаева долга в размере 36,5 миллиона рублей перед физическим лицом. Адвокат обратился с административным иском к судебным приставам, требуя вернуть ему машину. В обосновании он ссылался на заключенный с Минобороны РФ контракт о прохождении военной службы в зоне СВО.

Суд не усмотрел нарушений в действиях пристава. В решении указано, что Пашаев не выполнил требования исполнительного документа в установленный срок, поэтому арест имущества был правомерным. Достаточных оснований для возврата автомобиля нет.

Экс-адвокат был задержан в Москве в 2024 году. По информации следствия, он убедил мужа блогера Елены Блиновской Алексея, что за денежное вознаграждение сможет освободить их от уголовной ответственности. Путем обмана он похитил у мужчины свыше 47 миллионов рублей.

Кроме того, Пашаев аналогичным образом пытался похитить более 15 миллионов рублей у россиянина Алексея Захарова.

В связи с этим следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ему предъявили обвинение, однако сотрудничать со следствием адвокат отказался. Пашаев считает свое уголовное дело заказным. В настоящее время юрист находится под стражей.

