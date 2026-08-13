Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 августа, 10:08

Происшествия

Суд отказал экс-адвокату Пашаеву в снятии ареста с автомобиля за 5 млн руб

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Бывший адвокат Эльман Пашаев не смог через суд добиться снятия ареста со своего автомобиля стоимостью 5 миллионов рублей. Об этом говорится в судебных материалах, которые приводит РИА Новости.

Арест наложили в рамках исполнительного производства о взыскании с Пашаева долга в размере 36,5 миллиона рублей перед физическим лицом. Адвокат обратился с административным иском к судебным приставам, требуя вернуть ему машину. В обосновании он ссылался на заключенный с Минобороны РФ контракт о прохождении военной службы в зоне СВО.

Суд не усмотрел нарушений в действиях пристава. В решении указано, что Пашаев не выполнил требования исполнительного документа в установленный срок, поэтому арест имущества был правомерным. Достаточных оснований для возврата автомобиля нет.

Экс-адвокат был задержан в Москве в 2024 году. По информации следствия, он убедил мужа блогера Елены Блиновской Алексея, что за денежное вознаграждение сможет освободить их от уголовной ответственности. Путем обмана он похитил у мужчины свыше 47 миллионов рублей.

Кроме того, Пашаев аналогичным образом пытался похитить более 15 миллионов рублей у россиянина Алексея Захарова.

В связи с этим следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ему предъявили обвинение, однако сотрудничать со следствием адвокат отказался. Пашаев считает свое уголовное дело заказным. В настоящее время юрист находится под стражей.

Читайте также


судыпроисшествия

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

Как устроен рынок платных помощников в Москве?

Отстоять очередь поможет трамидатор, а чтобы решить вопросы в городе можно найти "своего человека"

Стоимость простых поручений обычно начинается от 500–1 000 рублей в час

Читать
закрыть

Чем идентификация грибов при опасен сбор и помощи нейросетей?

Эксперты уверены: большую часть видов ИИ не определит

Среди зонтиков есть ядовитые виды, которые не распознаются по внешнему виду

Читать
закрыть

Как снизить риск меланомы и не пропустить первые признаки?

Для профилактики важно использовать SPF и быть осторожными у воды

Читать
закрыть

Как не просчитаться при выборе глэмпинга для отдыха?

При выборе стоит зайти в Реестр средств размещения, изучить сайт и почитать отзывы

Важно смотреть и на масштаб

Читать
закрыть

К чему приведет удаление сервисов "Яндекса" из AppStore?

Эксперты считают действия Apple конкурентной борьбой против российских разработчиков

Под удар попадут те программы, которые популярны в РФ и имеют западные альтернативы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика