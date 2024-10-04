ТАСС: экс-адвокату Пашаеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Бывшему адвокату Эльману Пашаеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что Пашаев отказался сотрудничать со следствием. Помимо этого, следствие допросило по делу экс-адвоката троих свидетелей. Сейчас правоохранители продолжают сбор доказательств в рамках расследования.

Пашаева задержали в Москве 17 сентября. Следственный комитет установил, что в феврале 2024 года при личной встрече с Алексеем Блиновским (мужем блогера Елены Блиновской. – Прим. ред.) в Москве Пашаев убедил его в том, что за денежное вознаграждение ему удастся освободить супругов от уголовной ответственности.

По предварительным данным, в результате Пашаев получил 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. В отношении бывшего адвоката завели уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". В соответствии с указанной статьей экс-адвокату грозит лишение свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере 1 миллиона рублей.

18 сентября Московский гарнизонный военный суд арестовал Пашаева и отправил его в СИЗО до 15 ноября. 23 сентября подсудимый обжаловал свой арест.