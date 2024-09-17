РИА Новости: экс-адвокат Пашаев подозревается в мошенничестве на сумму свыше 45 млн рублей

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Бывший адвокат Эльман Пашаев проходит подозреваемым по делу о мошенничестве на сумму, превышающую 45 миллионов рублей, передает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

В соответствии с предварительными данными, Пашаев получил 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов, уточнил собеседник журналистов.

Между тем, по данным правоохранителей, Алексей Блиновский признан потерпевшим по делу Пашаева.

О задержании Пашаева в Москве стало известно 17 сентября. СК установил, что в феврале 2024 года Пашаев при личной встрече с Блиновским (мужем блогера Елены Блиновской. – Прим. ред.) в Москве убедил его в том, что за большое денежное вознаграждение ему якобы удастся освободить супругов от уголовной ответственности. После этого Блиновский передал Пашаеву крупную сумму денег.

В отношении бывшего адвоката было заведено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Экс-адвокату грозит срок лишения свободы до 10 лет и штраф в размере 1 миллиона рублей. Военный суд изберет меру пресечения Пашаеву 18 сентября.

Кроме того, СМИ сообщили, что юристу вменяется и неуплата налогов на сумму 707 тысяч рублей. По данным журналистов, на данный момент операции по его счетам приостановлены. Также был закрыт сайт юридической компании Пашаева. Между тем задолженность перед ФНС в размере 923 тысяч рублей есть и у супруги экс-адвоката.

Ранее СМИ также распространили сообщения о том, что Блиновского задержали в зоне СВО. Однако тогда Пашаев опроверг данную информацию.

При этом дело в отношении Блиновской было зарегистрировано судом еще 6 августа. Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по ее делу.

Следователи считают, что Блиновская при пособничестве своего мужа и других людей заранее знала о том, что доход ее ИП превысил 150 миллионов рублей, что привело к утрате права на применение упрощенной системы налогообложения. Блогер снизила доходы, налоговую базу для исчисления налога, сумму НДФЛ и НДС, предоставив в налоговую декларации с ложными сведениями и уклонившись тем самым от уплаты налогов.

Блиновская будет оставаться под стражей до 2 февраля следующего года. В настоящий период ее имущество находится под арестом.

Между тем возбужденное дело в отношении ее мужа было выделено в отдельное производство в связи с тем, что он объявлен в федеральный розыск. Причина – неявка к следователю.