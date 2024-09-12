Экс-адвокат Пашаев опроверг информацию о задержании мужа Блиновской

Фото: телеграм-канал "ПАШАЕВ ТВ"

Бывший адвокат Эльман Пашаев, который говорил, что находится в зоне СВО вместе с супругом блогера Елены Блиновской Алексеем, опроверг сообщения о его задержании.

"Здравствуйте! Неправда", – цитирует экс-адвоката "Газета.ру".

О задержании Блиновского сообщали СМИ. При этом деталей и причин не приводилось.

Ранее Пашаев рассказывал, что Блиновский служит в зоне СВО в составе Донецкого корпуса под позывным Брикс. В зоне спецоперации в его обязанности входит сборка беспилотников и организация их логистики. Кроме того, адвокат рассказал, что Алексей закупил партию дронов для российских войск на сумму 50 миллионов рублей.

Суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Елены Блиновской 6 августа. До этого столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по ее делу.

По версии следствия, блогер при пособничестве своего мужа и других людей заранее знала о том, что доход ее ИП превысил 150 миллионов рублей, что привело к утрате права на применение упрощенной системы налогообложения. Однако она снизила доходы, налоговую базу для исчисления налога, сумму НДФЛ и НДС, предоставив в налоговую декларации с ложными сведениями и уклонившись тем самым от уплаты налогов.

При этом дело, которое было возбуждено против Алексея Блиновского, выделили в отдельное производство из-за того, что в июне он был объявлен в федеральный розыск. Причиной стала его неявка к следователю.

