Юрист Ремесло заявил, что Блиновской не поможет выплата долгов

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Блогеру Елене Блиновской не поможет выплата долгов, ее будут судить. Об этом рассказал юрист Илья Ремесло.

"То есть это надо было делать до всех этих событий, а сейчас уже она и вряд ли успеет, судя по тому, какими темпами она гасит налоги. Ну вот она недавно еще 20 миллионов заплатила, 30 миллионов. То есть очевидно, что оставшиеся 900 миллионов она погасить не успеет, и, скорее всего, дело будет слушаться по существу", – цитирует юриста радиостанция "Комсомольская правда".

Ремесло добавил, что слушание, скорее всего, будет открытым.

Мосгорсуд ранее принял решение о продлении срока ареста Блиновской до 19 августа. Защита блогера уже заявила о своем намерении обжаловать данное решение. Вместе с тем адвокат Блиновской Наталия Сальникова подчеркнула, что она может избежать уголовного преследования, если успеет полностью погасить свой долг до суда.

Блогер и ее супруг Алексей фигурируют в деле о неуплате свыше 900 миллионов рублей налогов и легализации имущества, полученного преступным путем, на сумму в размере более 700 миллионов рублей. В конце марта им предъявили расширенное обвинение в последней редакции. Адвокат блогера отметила, что Блиновская признает вину лишь в уклонении от уплаты налогов.

В июне супруг Блиновской был объявлен в розыск. Причиной стала его неявка к следователю. Данное дело также вынесли в отдельное производство, так как он находится в зоне СВО.