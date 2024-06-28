Дело объявленного в розыск супруга Блиновской выделили в отдельное производство

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Уголовное дело супруга основателя проекта "Марафон желаний" Елены Блиновской Алексея, объявленного в розыск, выделили в отдельное производство, сообщает ТАСС.

По словам адвоката блогера Наталии Сальниковой, он все еще находится в зоне проведения СВО, где выполняет поставленные боевые задачи.

Она также заметила, что в розыск Блиновского объявили еще в начале июня.

Информация о его розыске по статье Уголовного кодекса появилась в базе МВД России 28 июня. Причиной стала неявка Блиновского к следователю.

Супруги проходят по делу о неуплате налогов на сумму 906 миллионов рублей. По данным следователей, 706 миллионов рублей пара успела легализовать. В конце марта им предъявили расширенное обвинение в окончательной редакции.

В конце мая арест Блиновской был продлен до 26 июля. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал это решение Мосгорсуда законным.

