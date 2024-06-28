РИА Новости: причиной объявления в розыск Блиновского стала его неявка к следователю

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Муж блогера Елены Блиновской Алексей не является к следствию для ознакомления с делом, поэтому он был объявлен в розыск, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Информация о его розыске по статье Уголовного кодекса появилась в базе МВД России 28 июня. Его адвокат Юлия Новичкова заявляла, что защиту Блиновского уведомляли об этом.

Блиновские проходят по делу о неуплате налогов на сумму 906 миллионов рублей. По данным следователей, 706 миллионов рублей пара успела легализовать. В конце марта им предъявили расширенное обвинение в окончательной редакции.

В конце мая арест Блиновской был продлен до 26 июля. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал это решение Мосгорсуда законным.