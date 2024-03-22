Блиновской предъявили обвинение в окончательной редакции

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/elena_blinovskaya

Следственный комитет России после допроса блогера Елены Блиновской предъявил ей расширенное обвинение в окончательной редакции. Об этом сообщила ТАСС адвокат блогера Наталия Сальникова.

По ее словам, Блиновская признает вину лишь в уклонении от уплаты налогов. При этом она уточнила, что само дело состоит из примерно 30 томов.

"25 марта следствие официально объявит Елене и Алексею (мужу Блиновской. – Прим. ред.) об окончании следственных действий сразу после допроса супруга подзащитной", – заключила Сальникова.

Блиновскую задержали в апреле прошлого года на границе с Белоруссией. Ее подозревали в дроблении бизнеса и занижении доходов, чтобы уйти от уплаты налогов.

Блогер раскаялась в содеянном и в полном объеме признала вину. Сперва ее поместили под домашний арест, но после организованной Блиновской вечеринки, где она контактировала со свидетелем по делу, суд решил до 26 апреля отправить ее в СИЗО.

22 марта СК РФ завершил предварительное следствие по уголовному делу в отношении блогера Елены Блиновской и ее супруга Алексея. По информации СМИ, муж блогера категорически отказался признавать вину.

Предполагается, что после этого супруги должны ознакомиться с материалами дела, которое затем направят на утверждение в прокуратуру. Далее дело передадут в суд для дальнейшего рассмотрения. Как подчеркнул источник, СК также планирует попросить суд продлить арест Блиновской, оставив ее в СИЗО.



СК РФ завершил следствие по делу блогера Елены Блиновской и ее мужа – СМИ