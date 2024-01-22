Блиновскую отправили в СИЗО до 26 апреля

Видео: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд ужесточил меру пресечения блогеру Елене Блиновской, отправив ее в СИЗО до 26 апреля, сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Таким образом, инстанция удовлетворила просьбу Следственного комитета РФ, который рекомендовал ужесточить женщине меру пресечения в связи с проведением вечеринки в честь Нового года, на которой она общалась со свидетелем по делу.

Согласно данным следователя в Замоскворецком суде Москвы, 23 декабря Блиновская, несмотря на предусмотренные в рамках домашнего ареста ограничения, провела вечеринку, на которой находились около 15 человек. Среди гостей был свидетель, проходящий по уголовному делу блогера.

Кроме того, на вечеринке было много дорогостоящих развлечений. Внимание следователей привлек тот факт, что Блиновская не торопится погашать перед ФНС задолженность, которая составляет уже 1,4 миллиарда рублей.

22 января блогеру также вменили два новых эпизода после проведения предварительного следствия по делу о неуплате налогов. Женщину обвинили по статьям "Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору" и "Неправомерный оборот средств платежей".

Блиновская, в свою очередь, вину не признала.

Блогера задержали в апреле прошлого года на границе с Белоруссией. В тот момент она пыталась покинуть территорию РФ. Поводом для задержания стали подозрения ФНС в том, что женщина задействовала схему "дробления" бизнеса и занижала свои доходы.

Ее обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств.

Следственный комитет РФ потребовал перевести Блиновскую из-под домашнего ареста в СИЗО