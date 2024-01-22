Блиновская не признала вину по новому обвинению

Фото: телеграм-канал "Следком"

Блогер Елена Блиновская не признает вину по новому обвинению в неправомерном обороте средств платежей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ее адвоката Наталию Сальникову.

В пресс-службе ГСУ СК по Москве до этого отмечали, что следствие намерено просить суд об ужесточении меры пресечения Блиновской, так как она неоднократно нарушала ранее избранную ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

Адвокат добавила, что заседание суда запланировано на понедельник, 22 января, в Замоскворецком суде Москвы.

Ранее днем стало известно, что Блиновскую обвиняют в совершении преступления по части 2 статьи 35 ("Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору") и по части 1 статьи 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей").

Следователи объяснили, что до 2019 года блогер получила электронные ключи юрлиц для осуществления денежных переводов с расчетных счетов обществ. Без их согласия Блиновская пользовалась этими ключами в собственных целях.

Блиновская была задержана в апреле на границе с Белоруссией. В тот момент она пыталась покинуть территорию РФ. Поводом для задержания стали подозрения ФНС в том, что женщина задействовала схему "дробления" бизнеса и занижала свои доходы.

В результате Блиновскую обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств. Она признала свою вину и раскаялась.

В свою очередь, Сальникова назвала ложными сообщения о выплате Блиновской всего долга в размере 1,4 миллиарда рублей. Правозащитница подчеркнула, что блогер погасила задолженность на сумму 50–55 миллионов рублей, а на остальное у нее нет средств.

Следственный комитет РФ потребовал перевести Блиновскую из-под домашнего ареста в СИЗО