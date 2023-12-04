Адвокат Блиновской опровергла слухи о полном погашении долгов

Фото: ТАСС/Алексей Потицкий

Появившаяся в СМИ информация, что блогер Елена Блиновская выплатила налоговой долг в размере 1,4 миллиарда рублей, не соответствует действительности. Об этом РИА Новости сообщила ее адвокат Наталия Сальникова.

"Ранее мы заявляли о погашении задолженности на сумму в районе 50–55 миллионов рублей, с тех пор ничего не изменилось", – заявила она, добавив, что у Блиновской нет средств для погашения полной суммы задолженности в размере 1,4 миллиарда рублей.

По результатам налоговой проверки оказалось, что задолженность блогера составляет 918 миллионов, а вместе с пенями и штрафами – 1,4 миллиарда рублей. При этом запланированная следствием налоговая экспертиза еще осуществляется.

Ранее Блиновской продлили домашний арест до 26 января 2024 года. Также суд решил оставить без изменений избранные ранее блогеру запреты и ограничения. При этом суд еще на три месяца продлил наложение обеспечительных мер на расчетные счета компаний третьих лиц в столичных банках.

Блиновскую задержали в апреле на границе с Белоруссией, когда она пыталась уехать из страны. Поводом послужили подозрения ФНС в том, то блогер применяла схему "дробления" бизнеса и занижала полученные в ходе своей деятельности доходы.

Блогера обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств. Блиновская признала свою вину и раскаялась.



Блиновской продлили домашний арест еще три месяца