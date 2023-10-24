24 октября, 21:37Шоу-бизнес
Арест счетов компании по делу Блиновской продлили на 3 месяца
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Замоскворецкий суд Москвы в рамках уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской еще на три месяца, до 26 января 2024 года, продлил наложение обеспечительных мер на расчетные счета компаний третьих лиц в столичных банках. Об этом пишет ТАСС.
"<...> продлить срок наложения на имущество, денежные средства, находящиеся на расчетных счетах <…> в пределах суммы 918 908 197 рублей", – заявила судья Наталья Чепрасова.
Отмечается, что так было удовлетворено ходатайство следствия. Постановление можно обжаловать в течение 15 суток со дня его вынесения.
Речь идет о десятках счетов в различных московских банках более 10 компаний. Стоимость счетов оценивается в 64 миллиарда рублей, говорится в сообщении.
Ранее Блиновской продлили домашний арест до 26 января 2024 года. Также суд решил оставить без изменений избранные ранее блогеру запреты и ограничения.
Блиновскую задержали в апреле на границе с Белоруссией, когда она пыталась уехать из страны. Поводом послужили подозрения ФНС в том, то блогер применяла схему "дробления" бизнеса и занижала полученные в ходе своей деятельности доходы.
Блогера обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств. Блиновская признала свою вину и раскаялась.
Блиновской продлили домашний арест еще три месяца
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