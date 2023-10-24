Суд продлил домашний арест Блиновской еще на три месяца

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Замоскворецкий суд Москвы продлил на три месяца срок домашнего ареста блогеру Елене Блиновской, которую обвиняют в неуплате налогов на 918 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Суд продлил срок содержания под домашним арестом Блиновской до 26 января 2024 года", – сказано в сообщении ведомства.

Также суд решил оставить без изменений избранные ранее Блиновской запреты и ограничения.

Блиновскую задержали в апреле на границе с Белоруссией, когда она пыталась уехать из страны. Поводом послужили подозрения ФНС в том, что блогер применяла схему "дробления" бизнеса и занижала полученные в ходе своей деятельности доходы.

После блогера обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств. Блиновская признала свою вину и раскаялась.



Суд признал законным арест счетов и недвижимости блогера Блиновской