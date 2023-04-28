Блиновская раскаялась в неуплате налогов и признала вину

Фото: телеграм-канал "Следком"

Блогер Елена Блиновская, обвиняемая по делу о неуплате налогов в особо крупном размере, раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

Теперь следствию в рамках предварительного расследования предстоит установить, кто предупредил блогера о готовящемся задержании, что являлось следственной тайной, охраняемой законом.

СК попросит Пресненский районный суд избрать в отношении Блиновской меру пресечения в виде ареста. Суд по делу блогера состоится в пятницу, 28 апреля. До этого момента блогер будет находиться под стражей.

Блиновской предъявлено обвинение в неуплате 918 миллионов рублей налогов. Расследование по делу продолжается. Сейчас специалисты собирают доказательственную базу.

О задержании блогера стало известно утром 27 апреля. Поводом для возбуждения дела стали документы, поступившие в подразделение из столичного управления Федеральной налоговой службы.

Следователи также допросили супруга Блиновской. По данным Следкома, блогер действительно могла легализовать сокрытые средства путем их вложения в компанию, учредителем которой является ее муж.

Отмечалось, что Блиновская хотела скрыться, вылетев за границу через Белоруссию. Позже появилась информация, что она не покупала билеты в Белоруссии и собиралась уехать в Литву. В СМИ не исключили того, что блогер могла знать о возбуждении против нее уголовного дела.

Блиновской предъявили обвинение в неуплате налогов в особо крупном размере