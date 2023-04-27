Супруга подозреваемой в неуплате налогов Блиновской вызвали на допрос

Фото: телеграм-канал "Следком"

Сотрудники Следственного комитета (СК) РФ допрашивают супруга блогера Елены Блиновской, которая подозревается в неуплате налогов на сумму 918 миллиардов рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В настоящее время муж Елены Блиновской Алексей на допросе. По предварительным данным, блогер могла выводить деньги через его фирмы", – рассказал собеседник агентства.

По данным следователей, Блиновская действительно могла легализовать сокрытые средства путем их вложения в компанию, учредителем которой является ее муж. В материалах дела уточнялось, что женщина приобретала для фирмы оборудование.

Средства, которые блогер должна была направить в качестве налогов, она использовала для покупки автомобиля, оплаты мероприятия и услуг музыкального артиста.

По информации источников СМИ, Блиновскую задержали по пути в Белоруссию в районе Смоленска. Она следовала до границы на автомобиле марки Maybach. Это произошло утром 27 апреля.

По факту произошедшего в доме Блиновской уже провели обыски. Кадры задержания и обысков ранее были размещены в Сети.

