На блогера Елену Блиновскую подали иск на 1,8 млн рублей

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Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал иск на блогера Елену Блиновскую на 1,8 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суть исковых требований заключается в истребовании заявителем Потехиным суммы долга по договору купли-продажи наручных часов Audemars Piguet Royal Oak Offshore, сумма требований составляет 1 835 000 рублей", – рассказали в суде.

Ранее Блиновская продавала своим подписчикам сторис в Instagram. Эксклюзивный контент о своей личной жизни и путях заработка она оценила в 10 тысяч рублей в неделю. Вместе с тем некоторые пользователи остались недовольны покупкой.

Люди жаловались, что не увидели особой разницы между платными и бесплатными публикациями блогерши, в связи с чем просили вернуть им деньги. В ответ на критику Блиновская блокировала подписчиков.

