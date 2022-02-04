На блогера Елену Блиновскую подали иск на 1,8 млн рублей

16:26
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал иск на блогера Елену Блиновскую на 1,8 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
"Суть исковых требований заключается в истребовании заявителем Потехиным суммы долга по договору купли-продажи наручных часов Audemars Piguet Royal Oak Offshore, сумма требований составляет 1 835 000 рублей", – рассказали в суде.
Ранее Блиновская продавала своим подписчикам сторис в Instagram. Эксклюзивный контент о своей личной жизни и путях заработка она оценила в 10 тысяч рублей в неделю. Вместе с тем некоторые пользователи остались недовольны покупкой.
Люди жаловались, что не увидели особой разницы между платными и бесплатными публикациями блогерши, в связи с чем просили вернуть им деньги. В ответ на критику Блиновская блокировала подписчиков.
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