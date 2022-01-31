Дана Борисова осудила заблокировавшую подписчиков блогершу Блиновскую

19:38
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Телеведущая Дана Борисова в разговоре с Москвой 24 осудила заблокировавшую своих подписчиков блогершу Елену Блиновскую.
Ранее личный тренер и блогерша Елена Блиновская начала продавать своим подписчикам сторис в Instagram. Эксклюзивный контент о своей личной жизни и путях заработка она оценила в 10 тысяч рублей в неделю. Вместе с тем некоторые пользователи остались недовольны покупкой.
Люди жалуются, что не увидели особой разницы между платными и бесплатными публикациями блогерши, в связи с чем просят вернуть им деньги. В ответ на критику Блиновская просто начала блокировать подписчиков.
Борисова рассказала, что посмотрела недавнее интервью блогерши у Ксении Собчак. Телеведущая отметила, что Блиновская оставила у нее "пренеприятнейшее впечатление".
Ранее в розыск по уголовной статье был объявлен блогер из Дагестана Хизри Запиров. На его Instagram подписано более восьми миллионов пользователей. Запиров славится своими пранками. После того как его объявили в розыск, он заявил, что находится в Москве и не понимает, что происходит.
По данным СМИ, блогера в качестве свидетеля опросили по делу о мошенничестве на ставках на спорт. Запиров якобы сообщил правоохранителям, что занимался исключительно рекламой букмекерских организаций и не причастен к преступным схемам.
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