Суд отправил в колонию блогеров, в шутку угнавших такси в Москве

Фото: МВД РФ

Суд в Москве приговорил к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима трех блогеров, которые ради розыгрыша угнали автомобиль такси на Пресненской набережной. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"С учетом позиции прокуратуры суд приговорил каждого из подсудимых к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима и взял их под стражу в зале суда", – заявили в надзорном ведомстве.

О задержании блогеров, которые решили в шутку угнать автомобиль такси, стало известно 24 марта. Трое граждан из стран ближнего зарубежья вызвали такси бизнес-класса на Пресненскую набережную.

На заказ прибыла машина BMW стоимостью более 3,5 миллиона рублей. Два молодых человека сели в салон и попросили водителя помочь их другу загрузить вещи в багажник. Когда мужчина вышел, один из фигурантов сел за руль и уехал, а через несколько минут блогеры вернулись и объяснили водителю, что хотели его разыграть.

