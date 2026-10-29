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29 октября, 17:41

Регионы

В Орловской области студенческие семьи получат 300 тыс руб при рождении ребенка

Фото: depositphotos/Ondrooo

Студенческие семьи в Орловской области получат по 300 тысяч рублей за рождение ребенка. Подписанный главой региона Андреем Клычковым указ о единовременной выплате появился на сайте областного правительства.

Выплата будет предоставляться за счет средств областного бюджета. Как отмечается в указе, мера призвана поддержать молодые семьи и повысить рождаемость в регионе.

Претендовать на выплату смогут студенческие семьи, состоящие из двух родителей в возрасте до 35 лет включительно, которые заключили официальный брак. Также право на меру поддержки имеет единственный родитель до 35 лет, если сведения о втором родителе отсутствуют, запись об отце внесена по заявлению матери либо второй родитель умер или признан пропавшим без вести.

Также на момент рождения ребенка родителям необходимо быть обучающимися по программам среднего профессионального или высшего образования. Кроме того, они должны иметь российское гражданство и проживать в Орловской области.

При этом ребенок должен появиться на свет с 1 января 2026 по 31 декабря 2027 года и быть зарегистрирован на территории Орловской области. Получение денежных средств возможно не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка. При этом семья не должна была ранее получать аналогичную меру поддержки в других регионах.

Тем временем на поддержку семей с детьми в России в 2027–2029 годах направят 10 триллионов рублей. В проект бюджета также заложена ежегодная индексация материнского капитала и семейная выплата, предусматривающая возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц гражданам с двумя и более детьми.

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