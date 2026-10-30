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30 октября, 21:56

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Mash: волосы девятилетней девочки затянуло в слив джакузи в Подмосковье

Волосы девятилетней девочки затянуло в слив джакузи в Подмосковье

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Девятилетняя девочка оказалась под водой примерно на две минуты после того, как нырнула и ее волосы попали в сливное отверстие джакузи в парк-отеле "Бридж-Кантри" в Подмосковье. Об этом сообщает Mash в мессенджере МАХ.

Девочку удалось спасти, после чего ее доставили в больницу. Первоначально медики оценивали состояние ребенка как средней тяжести.

Родители рассказали, что самостоятельно вытащили дочь из воды и оказали ей помощь. Джакузи находилось на улице, других посетителей в нем в тот момент не было. Глубина бассейна составляла 70 сантиметров, а сама девочка умела хорошо плавать. Сейчас с ребенком все в порядке, однако произошедшее стало для нее сильным стрессом.

Семья приехала в отель накануне инцидента и планировала уехать в тот же день. Претензий к администрации у родителей нет.

"Бридж-Кантри" позиционирует себя как семейный загородный курорт в Одинцове. На его территории работают спа-комплекс с бассейнами и банями, ресторан и детский клуб.

Ранее в Екатеринбурге 16-летний подросток упал в шахту лифта недостроенного жилого комплекса на улице Бажова с 10-го этажа и выжил. Юноша самостоятельно вызвал скорую помощь, после чего у него диагностировали перелом позвоночника.

По факту происшествия полиция начала проверку, законного представителя подростка привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а владельцам здания предписали устранить недостатки в охране объекта.

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