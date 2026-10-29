В Стерлитамаке шкаф насмерть задавил 7-летнюю девочку во время ремонта

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В Стерлитамаке 7-летняя девочка погибла во время ремонта в квартире: на нее упал шкаф. Об этом сообщили в СУ СК России по Башкирии.

По предварительным данным, девочка скончалась на месте происшествия. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Сейчас специалисты выясняют обстоятельства и причины случившегося. Они осмотрели квартиру, назначили судебно-медицинскую экспертизу и допрашивают родителей девочки.

"Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего", – указано в сообщении.

Ранее в Славянском районе Краснодарского края мужчину обвинили в убийстве пасынка. 5-летний мальчик умер в больнице после побоев.

Следствие считает, что ребенок оставался дома с мужем матери, а сама женщина в это время отсутствовала. После незначительного повода мужчина нанес мальчику не менее 8 ударов руками и ногами по разным частям тела, а также ударил его головой о металлическую батарею.

