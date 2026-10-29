"Торпедо" проведет первый футбольный матч на своем стадионе 7 ноября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Матч 17-го тура Первой лиги по футболу между московским "Торпедо" и нижнекамским "Нефтехимиком" пройдет 7 ноября на новом стадионе "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Стартовый свисток прозвучит в 17:00. Запуск зрителей начнется в 15:00", – говорится в сообщении.

Билетная программа на игру будет запущена 30 октября.

Ранее московский футбольный клуб "Родина" уступил "Оренбургу" со счетом 1:2 в пятом туре группового этапа "Пути РПЛ" Кубка России. Встреча прошла в Оренбурге на стадионе "Газовик".

На 58-й минуте Иван Тимошенко вывел москвичей вперед, однако хозяева поля ответили двумя голами. Несмотря на текущее положение, у "Родины" пока остаются теоретические шансы пройти дальше в турнире.

