Собянин сообщил об уничтожении уже 22 БПЛА, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны министерства обороны России уничтожили еще 12 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

Ранее мэр сообщил об уничтожении еще 10 беспилотников. Таким образом, общее число сбитых аппаратов достигло 22.

На фоне атаки ограничения ввели в аэропортах Москвы. Пассажирам следует учитывать возможные изменения в расписании вылетов и прилетов и проверять статус своих рейсов перед поездкой.