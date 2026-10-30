Путин рассказал, что секрет его продуктивности во времени, проведенном с друзьями

Фото: фотохост-агентство саммита и форума "Россия – Африка"/Сергей Бобылев

Владимир Путин рассказал, как ему удается сохранять продуктивность и бодрость во время многочасовых переговоров в Кремле. Эту тему он затронул на встрече с премьер-министром Того Фором Гнассингбе.

"Господин президент, хочу искренне поблагодарить вас за доступность для встречи и за большое ваше терпение. Вчера я видел, сколько много встреч у вас было. Вы выглядели при этом намного меньше уставшим, чем мы", – отметил Гнассингбе.

Глава государства ответил, что "время, проведенное вместе с друзьями, в число лет жизни человека не входит", поэтому он получает удовольствие от общения.

Ранее Путин сообщил, что Россия и африканские государства согласовали совместный план действий Форума партнерства "Россия – Африка" на 2027–2029 годы. Он назвал регулярное проведение таких саммитов доброй традицией, свидетельствующей о стремлении обеих сторон укреплять многополярные связи на основе партнерства.

