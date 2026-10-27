Путин назвал Африку континентом будущего

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Россия считает Африку континентом будущего. Об этом заявил Владимир Путин в рамках саммита Форума стран – экспортеров газа.

"Молодое, очень молодое население, стремящееся к образованию и повышению уровня жизни. Это неизбежно приведет к системным изменениям на Африканском континенте", – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Россия выступает инициатором разработки в рамках БРИКС новой инвестиционной платформы, ориентированной, в частности, на динамично развивающиеся рынки. Он отметил, что в этом контексте Африка должна стать одним из приоритетных направлений.

Тем временем в Москву начали прибывать участники третьего саммита "Россия – Африка", проведение которого запланировано на 28–29 октября. Первым приехал президент Эритреи Исайяс Афеворки. Также прибыли лидеры Зимбабве, Ганы, Мали и других стран. Участие в мероприятии подтвердили 48 из 54 африканских государств, причем 22 из них будут представлены на уровне глав государств.

Его сопредседателями станут Путин и президент Бурунди Эварист Ндайишимийе, а площадкой проведения выбрали Большой Кремлевский дворец. Президент России также выступит на форуме и даст оценку перспективам сотрудничества с континентом в торгово-инвестиционной сфере.

В связи с проведением саммита 28 и 29 октября в центре Москвы ограничат движение. Перекрытия затронут Тверскую, Моховую улицы, Петровку, Большую Никитскую, Москворецкую улицы и Охотный Ряд, а также Кремлевскую и Москворецкую набережные и мосты вблизи Кремля.