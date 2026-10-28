Россия и Уганда подписали соглашение об отмене виз для владельцев диппаспортов

Фото: фотохост-агентство саммита и форума "Россия – Африка"/Александр Кряжев

Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко и министр иностранных дел по региональным вопросам Уганды Кеюне Харуну Касоло в ходе встречи подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

"В ходе встречи подписано соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Уганда", – указано в сообщении.

В МИД РФ подчеркнули, что также прошел обмен мнениями по ряду вопросов дальнейшего развития традиционно дружественных отношений.

Ранее сообщалось, что Россия ведет переговоры с Бахрейном и Кувейтом о введении безвизового режима. При этом соглашения о безвизовых поездках уже действуют с четырьмя странами Персидского залива. Речь идет о Саудовской Аравии, Омане, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.

