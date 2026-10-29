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Депутат ГД Кавшар: часть россиян получит две пенсии в декабре

Пенсионерам рассказали о двух выплатах в декабре

Фото: depositphotos/Koldunov

Некоторые пенсионеры получат в декабре сразу две выплаты: за текущий месяц и за январь 2027 года. Речь идет о гражданах, которым пенсию обычно перечисляют с 1-го по 10-е число месяца, сообщила ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.

Досрочное перечисление связано с продолжительными новогодними выходными. В 2027 году праздничный период продлится 11 дней, поэтому январские деньги часть пенсионеров получит еще до конца декабря.

При этом досрочная выплата поступит без плановой индексации, предусмотренной на следующий год. Как пояснила Кавшар, повышение страховых пенсий в 2027 году запланировано в два этапа: в феврале на 6,8%, а в апреле еще на 3,3%.

Депутат уточнила, что перенос сроков связан с графиком работы организаций в праздничные дни. В частности, в период новогодних каникул не работает большая часть учреждений, включая "Почту России", поэтому получателям пенсий с датами доставки в начале месяца деньги перечисляют заранее.

Ранее в Госдуме объяснили, что единой даты получения пенсии для всех граждан нет. Срок зависит от выбранного способа доставки: на банковский счет, через почтовое отделение или на дом. Поэтому даже жители соседних домов могут получать выплаты в разные дни.

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