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22 октября, 16:44

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Финэксперт Хайдер посоветовала начинать копить на беззаботную старость в 20 лет

Финэксперт рассказала, как накопить на беззаботную старость

Фото: depositphotos/iakovenko123

Ранний старт и использование разных финансовых инструментов поможет накопить на беззаботную старость. Об этом Москве 24 рассказала инвестиционный советник, финансовый и налоговой консультант Юлия Хайдер.

Она напомнила, что, по данным Социального фонда, средняя пенсия по старости составляет в России около 27 тысяч рублей в месяц.

"При этом средняя зарплата, по информации Росстата, равна примерно 109 тысячам рублей. То есть можно сделать вывод, что после выхода на пенсию доход сократится в 4 раза", – пояснила эксперт.

По ее мнению, чтобы в течение 25 лет каждый месяц иметь сумму, приближенную к средней зарплате, нужно накопить порядка 25 миллионов рублей к выходу на пенсию. При этом чем раньше человек начнет откладывать, тем меньшую сумму от ежемесячных доходов ему придется переводить "в копилку". В идеале нужно приступить к этому уже в 20 лет: тогда, откладывая всего 10% от зарплаты, можно будет обеспечить себе солидный запас, отметила Хайдер.

Лучше использовать сразу несколько инструментов. Часть можно положить на депозит, который даст возможность частичного снятия суммы без потери начисленных процентов. Это спасет, если неожиданно случится тяжелая финансовая ситуация.
Юлия Хайдер
инвестиционный советник, финансовый и налоговой консультант

Еще часть денег можно направить на фондовый рынок. Несмотря на его колебания, доходность в среднем может составлять 15% годовых. А это, как правило, больше, чем в ситуации с депозитом.

Кроме того, есть еще один инструмент – программа долгосрочных сбережений. Ее открывают на 15 лет, а государство софинансирует накопления, отметила Хайдер.

Если в данный момент очень сложно что-то откладывать, потому что доходы равны расходам, есть смысл поискать пути где-то сэкономить. Надо оценить возможности зарабатывать за счет бонусов, накопительных программ, скидок, которые дает банк, и инвестировать эти дополнительные доходы, заключила эксперт.

Ранее независимый финансовый советник, бизнес-коуч Анна Карпычева посоветовала давать в долг только ту сумму, которую можно было бы подарить человеку. При этом важно хорошо прикинуть, есть ли надежный тыл на случай форс-мажора в виде, например, потери денег, болезни, непредвиденных важных трат. Иначе самим придется занимать.

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Трошина Любовь

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