Финэксперт Хайдер посоветовала начинать копить на беззаботную старость в 20 лет

22 октября, 16:44Общество
Фото: depositphotos/iakovenko123
Ранний старт и использование разных финансовых инструментов поможет накопить на беззаботную старость. Об этом Москве 24 рассказала инвестиционный советник, финансовый и налоговой консультант Юлия Хайдер.
Она напомнила, что, по данным Социального фонда, средняя пенсия по старости составляет в России около 27 тысяч рублей в месяц.
"При этом средняя зарплата, по информации Росстата, равна примерно 109 тысячам рублей. То есть можно сделать вывод, что после выхода на пенсию доход сократится в 4 раза", – пояснила эксперт.
По ее мнению, чтобы в течение 25 лет каждый месяц иметь сумму, приближенную к средней зарплате, нужно накопить порядка 25 миллионов рублей к выходу на пенсию. При этом чем раньше человек начнет откладывать, тем меньшую сумму от ежемесячных доходов ему придется переводить "в копилку". В идеале нужно приступить к этому уже в 20 лет: тогда, откладывая всего 10% от зарплаты, можно будет обеспечить себе солидный запас, отметила Хайдер.
Еще часть денег можно направить на фондовый рынок. Несмотря на его колебания, доходность в среднем может составлять 15% годовых. А это, как правило, больше, чем в ситуации с депозитом.
Кроме того, есть еще один инструмент – программа долгосрочных сбережений. Ее открывают на 15 лет, а государство софинансирует накопления, отметила Хайдер.
Если в данный момент очень сложно что-то откладывать, потому что доходы равны расходам, есть смысл поискать пути где-то сэкономить. Надо оценить возможности зарабатывать за счет бонусов, накопительных программ, скидок, которые дает банк, и инвестировать эти дополнительные доходы, заключила эксперт.
Ранее независимый финансовый советник, бизнес-коуч Анна Карпычева посоветовала давать в долг только ту сумму, которую можно было бы подарить человеку. При этом важно хорошо прикинуть, есть ли надежный тыл на случай форс-мажора в виде, например, потери денег, болезни, непредвиденных важных трат. Иначе самим придется занимать.