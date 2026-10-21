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21 октября, 16:02

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Финэксперт Колбасина: конвертная система поможет научить ребенка копить деньги

Финэксперт рассказала, как научить ребенка копить на мечту

Фото: depositphotos/tonodiaz

Конвертная система и планинг-трекер помогут научить ребенка копить на мечту. Об этом Москве 24 рассказала финансовый психолог и консультант Наталья Колбасина.

По ее мнению, когда дети получают вещь по первому "хочу", они лишаются важного пути – от желания к результату. Мозг привыкает к мгновенной награде: увидел, захотел, родители купили – и копить становится скучно. В свою очередь, процесс накопления возвращает ребенку авторство: я захотел, копил и добился. Цель становится собственной, а не чьим-то подарком, подчеркнула эксперт.

К тому же в процессе накопления у родителей есть возможность многому научить ребенка, выработать ценные финансовые привычки. Например, отличать "хочу прямо сейчас" от "правда нужно". Ведь когда за игрушку платишь своими деньгами, желание проверяется на прочность – точно ли мне это так необходимо. Приходится расставлять приоритеты и делать осознанный выбор.
Наталья Колбасина
финансовый психолог и консультант

Для детей особенно важно, чтобы накопления оставались видимыми, поэтому лучше, если они будут не виртуальными. Для наглядности удобно использовать конвертную систему: можно предложить распределять все приходящие карманные деньги по отдельным конвертам. Например, один может быть предназначен для средств на важные текущие расходы – обеды в школе, оплату транспорта, другой – на развлечения, а третий – на покупку чего-либо.

"Полезно вместе проанализировать, сколько процентов от получаемых сумм рационально сразу откладывать на желаемое. И обязательно стоит завести магнитный планинг-трекер, в котором ребенок будет сам отмечать любую отложенную сумму. Каждый раз это будет восприниматься как маленькая победа, и терпеть до исполнения поставленной цели станет легче", – пояснила Колбасина.

Однако, если на пути накопления у детей случаются срывы, ни в коем случае не надо их ругать, чтобы не отбить желание продолжать пытаться копить дальше. Лучше вместе разобраться, что случилось, почему где-то не удалось отложить нужную сумму, и попытаться сделать выводы, заключила эксперт.

Ранее независимый финансовый советник, бизнес-коуч Анна Карпычева рассказала, как обезопасить банковскую карту ребенка. Например, еще при ее оформлении нужно сразу сделать так, чтобы она оказалась привязана к отдельному счету. Тогда можно избежать опасной ситуации, когда ребенок имеет доступ ко всем деньгам взрослого.

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