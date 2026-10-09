Психолог Мисиюкова назвала шесть способов пробудить у ребенка интерес к чтению

Всероссийский день чтения отмечается 9 октября. И если для одного ребенка книга – это портал в волшебный мир, то для другого – тяжелый груз, который надо осилить. При этом чаще всего разница восприятия не связана со способностями: все дело в том, как родители подают сам процесс чтения, предупредили психологи. О том, какие приемы помогут детям полюбить чтение, – в материале Москвы 24.



Многие родители думают, что их главная задача – научить ребенка складывать слова в предложения и пересказывать текст. Но пробудить интерес к чтению – значит, не столько научить читать, сколько показать, что книга – это пространство для приключений, размышлений и личных открытий. Об этом Москве 24 рассказала психолог семейного центра "Планета семьи" департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Дарья Мисиюкова.

"Причин, почему современные дети меньше берут в руки книги, несколько. С одной стороны, ребенка подстерегает ловушка уровня сложности: если текст перегружен незнакомыми словами и длинными абзацами, он теряет веру в свои силы и захлопывает обложку. С другой – видеоролики и игры предлагают готовую яркую и динамичную картинку, которая меняется каждую секунду, не требуя усилий", – отметила она.

Чтение же – это сложный труд воображения: мало просто следить за буквами – нужно самому достраивать миры, удерживать в голове нить повествования и не отвлекаться на внешние шумы.



Дарья Мисиюкова психолог семейного центра "Планета семьи" департамента труда и социальной защиты населения города Москвы И здесь ребенок невольно оглядывается на взрослых: если в доме никто не читает, то все его попытки понять, "зачем это нужно", разбиваются о пустоту. Слова о пользе литературы остаются моралью, но совершенно иное дело, когда папа не выпускает из рук свежий журнал, а мама зачитывается очередной главой романа – тогда шелест страниц становится естественной частью быта, а не назиданием.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Как только родители заставляют прочитать пять страниц или ставят чтение в зависимость от прогулки – магия разрушается, подчеркнула эксперт. В сознании ребенка происходит подмена: чтение перестает быть радостью или приключением, оно становится обязанностью, отворачивает от себя, и даже самая интересная книга теряет свою привлекательность.

"Настоящие эмоции от чтения рождаются тогда, когда ребенок сам проживает сюжет: видит героев, чувствует их настроение, достраивает картинку", – напомнила Мисиюкова.

В свою очередь, практикующий психолог, преподаватель психологии, детский нейропсихолог Кира Макарова добавила, что не существует специальных показателей, позволяющих определить готовность ребенка к самостоятельному чтению. Ориентиром служат возрастные особенности развития интеллекта. При нормальном течении оптимальный период – около 4 лет, отметила она.

Эксперт, подчеркнула, что чтение "развивает буквально все": внимание, мышление, интеллект, воображение, а также воспитание. Процесс также положительно сказывается на зрительном анализе, слуховом восприятии, грамотности, умении строить фразы и логическом мышлении.

Шесть правил

При этом есть несколько простых, но регулярных приемов, которые помогут превратить чтение из обязанности в любимое занятие.

1. Читайте вслух. Даже если ребенок уже умеет читать сам, совместное чтение остается важным инструментом. Голос взрослого передает интонации, эмоции, делает героев живыми.

"Лучше выбирать короткие тексты, чтобы ребенок не уставал, и останавливаться на самом интересном месте – это создает интригу и желание узнать, что будет дальше", – посоветовала Дарья Мисиюкова.

2. Позвольте выбирать. По мнению эксперта, ребенку необходимо давать право самому решать, какую книгу взять. Комикс, энциклопедия про динозавров или сборник коротких историй – неважно: главное, чтобы выбор был его. Так формируется чувство контроля и личной заинтересованности, подчеркнула психолог.



3. Связывайте книгу с жизнью. Если читаете про животных – найдите их в зоопарке или на картинках.



Дарья Мисиюкова психолог семейного центра "Планета семьи" департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Когда сюжет пересекается с реальным опытом, он становится ближе и понятнее.

4. Играйте с текстом. Для разнообразия Мисиюкова предложила читать по ролям, придумывать альтернативные концовки, рисовать любимых персонажей или устраивать мини-спектакли по мотивам книги.

"Таким образом игра снимает напряжение и превращает чтение в совместное творчество", – пояснила она.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

5. Создайте ритуал. Психолог также предложила сделать чтение приятной привычкой: 15 минут перед сном, полчаса в выходной день, когда все собираются вместе. Ритуал в том числе создает предсказуемость, добавила эксперт.

6. Используйте "фрагменты". Мисиюкова отметила, что необязательно читать целую книгу. Короткие рассказы, стихи, комиксы, даже подписи к картинкам – все это тренирует навык и не перегружает. Главное – регулярность.

"Книга может подсказать тогда, когда прямых слов недостаточно. Через поступки литературных героев ребенку легче объяснить, что его тревожит, а родителям – показать, как справляться с похожими ситуациями", – рассказала она.

Таким образом чтение превращается в естественный и безопасный разговор, в котором оба учатся слышать друг друга. Специалисты семейных центров включают работу с книгой в свою практику и делают это не ради обучения чтению, а ради восстановления контакта между родителями и детьми, заключила Мисиюкова.