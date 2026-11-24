Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Мемориальную доску одному из основателей театра "Современник", народному артисту РСФСР Виктору Сергачеву установили на фасаде дома 17 на Никитском бульваре в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.

Открытие приурочили ко дню рождения Сергачева. Автором скульптурной композиции выступил Александр Свиязов, архитектором – Светлана Волкова.

На мемориальной доске разместили барельеф артиста и изображение колоннады здания театра "Современник". Этот архитектурный элемент стал узнаваемым художественным мотивом в серии памятных знаков, посвященных основателям театра. Данная инициатива была запущенна к 70-летию учреждения.

Ранее в Москве открыли мемориальную доску писателю Виктору Драгунскому, автору цикла "Денискины рассказы". Ее установили на фасаде дома на Каретном Ряду. Скульптор Игорь Вахитов включил в композицию изображение птички, отсылающее к театру "Синяя птичка", созданному писателем.

