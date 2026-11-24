Фото: kremlin.ru

Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ итоги трехсторонних переговоров с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он также отметил, что глава государства не передавал лидерами Китая и Соединенных Штатов никаких документов по урегулированию конфликта на Украине и гарантий безопасности на встрече.

Первые в истории трехсторонние переговоры Путина с Си Цзиньпином и Трампом состоялись 19 ноября. По итогам беседы главы государств приняли декларацию о мире.

СМИ писали, что переговоры руководителей России, США и Китая могут стать символом масштабного изменения международной системы и свидетельством ослабления позиций Европы. Путин, в свою очередь, отметил, что именно от Москвы, Вашингтона и Пекина в значительной мере зависит международная безопасность.