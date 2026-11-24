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Певица Дженнифер Лопес призналась, что развод с актером Беном Аффлеком стал для нее непростым периодом, но помог переосмыслить свою жизнь. С переживаниями она справилась благодаря совету терапевта, к которому обратилась после расставания, рассказала певица в интервью SiriusXM.

Лопес отметила, что после развода задумалась о том, что ей нужно разобраться в себе. В какой-то момент она пришла к специалисту и призналась, что чувствует, будто "все разрушает".

"Ты такая молодая. Просто продолжай идти. Продолжай узнавать себя и научись любить каждую часть себя. Даже те части, которые безнадежны, романтичны и все такое", – передала певица слова терапевта.

По словам Лопес, этот совет помог ей перестать бороться с собой и принять разные стороны своей личности. Она поняла, что именно эти черты делают ее творцом, мечтателем и артисткой, которая способна выйти на сцену перед 50 тысячами зрителей и поделиться с ними своими эмоциями.

Ранее Лопес заявила, что не планирует начинать новые романтические отношения. Певица отметила, что сейчас чувствует себя счастливой и не хочет ничего менять в своей жизни. Лопес также пересмотрела взгляды на брак, признав, что пышные церемонии не гарантируют любви.

Ее союз с Аффлеком, возобновленный в 2022 году спустя 20 лет после первой помолвки, официально завершился разводом в 2025-м.