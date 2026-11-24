Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Пользователи по всей России сообщают о проблемах с сервисами "Ростелекома". Об этом свидетельствуют данные Detector404.

Первые жалобы начали поступать около 12:30 по московскому времени, а их общее число за сутки достигло 2,7 тысячи. По состоянию на 13:01 за последний час пользователи оставили 1,2 тысячи сообщений о неполадках. В частности, они сообщают о проблемах в работе сервиса и общем сбое.

Больше всего жалоб поступило из Новосибирской области (7%), Иркутской области (6%), Приморского края (5%), Хабаровского края (4%) и Нижегородской области (3%).

Ранее пользователи из России жаловались на сбои в работе серверов Rockstar Games, выпустившей 19 ноября долгожданный релиз GTA VI. Наибольшее число проблем зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирской области и Пермском крае. За сутки поступило около 2,9 тысячи жалоб. На данный момент работа сервисов восстановлена.