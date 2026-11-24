Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы закончили ремонт в Слободском переулке района Лефортово, передает портал мэра и правительства столицы.

На проезжей части и тротуарах уложили новое асфальтобетонное покрытие общей площадью более 5 тысяч квадратных метров. Кроме того, дорожники нанесли разметку. Завершающим этапом благоустройства стало озеленение, вдоль переулка появились газоны общей площадью более тысячи квадратных метров.

Предыдущий ремонт покрытия здесь проводили в 2017 году. Ежегодные ремонтные программы составляют с учетом нормативных сроков между ремонтами, состояния дорог и тротуаров, транспортной нагрузки, близости жилых домов и социально значимых объектов.

Ранее работы по обновлению дорожного покрытия и прилегающей инфраструктуры провели на Бакинской улице Южного административного округа Москвы. Специалисты заменили более 50 тысяч квадратных метров асфальта и нанесли свыше 2,5 тысячи квадратных метров дорожной разметки. Нерегулируемые пешеходные переходы оборудовали контрастным освещением.

