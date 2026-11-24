24 ноября, 11:58Регионы
Продажу вейпов запретят в Кабардино-Балкарии в 2027 году
Фото: depositphotos/librakv
Депутаты парламента Кабардино-Балкарии приняли закон о запрете розничной продажи вейпов и жидкости для них. Об этом на заседании сообщил председатель комитета парламента КБР по промышленности, транспорту, связи и дорожному хозяйству Марат Калмыков, передает ТАСС.
Помимо запрета на продажу вейпов и жидкостей для них, документ ограничивает места розничной продажи табачной и никотинсодержащей продукции. Для нарушителей могут ввести административную ответственность.
За документ депутаты проголосовали единогласно. Новые нормы будут действовать с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года.
Право вводить такие ограничения регионы получили благодаря подписанию Владимиром Путиным соответствующего федерального закона. Аналогичный запрет на продажу электронных никотинных систем также приняли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Калининградской, Ростовской, Амурской областях, Карелии и других регионах России.
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