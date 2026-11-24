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Врачи в Удмуртии спасли пациента с тяжелым осложнением пневмонии. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России в MAX.

По данным ведомства, пациента доставили в Центр торакальной хирургии Городской клинической больницы № 9 Ижевска. По итогам обследования у него обнаружили гангрену легкого и скопление гноя в плевральной полости.

"Заболевание началось с ОРВИ, которое осложнилось пневмонией. Пациент принимал лекарства без назначения врача, нарушая дозировку и режим лечения", – отметили в Минздраве.

Там уточнили, что воспаление привело к разрушению ткани легкого. Без оперативного вмешательства состояние могло угрожать жизни пациента. В результате было принято решение оперировать. Через небольшие проколы хирурги убрали гной и удалили омертвевшую часть легкого.

Чтобы устранить утечку воздуха, установили специальный клапан – бронхоблокатор. Операция прошла успешно. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, он восстанавливается амбулаторно и под наблюдением медиков.

В ведомстве подчеркнули, что принимать лекарственные препараты без назначения врача запрещено. Необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью.

Ранее медики Дубненской больницы в Московской области спасли пациента, у которого тяжелая пневмония осложнилась септическим шоком и почечной недостаточностью. Для лечения врачи впервые в истории учреждения применили метод липополисахаридной сорбции.

Помимо тяжелейшего поражения легких, у мужчины был сахарный диабет первого типа, а почки полностью перестали работать. Медикам пришлось одновременно поддерживать дыхание с помощью аппарата ИВЛ, очищать кровь и компенсировать нарушения, связанные с диабетом. Совместная работа анестезиологов-реаниматологов, нефрологов и эндокринологов помогла восстановить дыхание и функцию почек.