Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

С 1 по 5 декабря в Москве пройдет заключительная в этом году акция "День без турникетов". Она охватит свыше 130 площадок, включая мастерские, офисы технологичных компаний и производственные предприятия. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Для участников акции подготовили больше 200 бесплатных экскурсий, мастер-классов и встреч с основателями брендов. Впервые к программе присоединится Московский кластер видеоигр и анимации, открытый год назад. Желающие смогут увидеть, как создается современный мультимедийный контент и какое оборудование для этого используется", – отметила Сергунина.

Также среди новых партнеров – завод по выпуску лифтов, фабрика игрушек и научно-производственный центр, в котором разрабатывают системы управления для космических аппаратов.

Несколько экскурсий проведут участники Московского инновационного кластера. На одной из них посетителей познакомят с процессом создания радиоэлектронного оборудования и предложат собрать прототипы из микросхем, генератора и прочих модулей.

На другой – в крупной высокотехнологичной компании – специалисты представят микропроцессоры собственной разработки, расскажут о возможностях устройств и сферах их применения.

Резидент проекта "Сделано в Москве" – бренд мужской одежды – приглашает на встречу со своими мастерами: дизайнерами, швеями и конструкторами. Они раскроют тонкости любимого ремесла и ответят на вопросы гостей.

Еще в рамках акции можно будет прогуляться по кузнечной мастерской, Федоскинской фабрике миниатюрной живописи и лаборатории, создающей косметику.

Полный список мероприятий опубликован на сайте акции "День без турникетов". Участие по предварительной регистрации.

Ранее Московский инновационный кластер представил сервис для поиска компаний и команд, которые могут выполнять научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. По словам Сергуниной, платформа поможет бизнесу быстрее находить научных и технологических партнеров. Специалисты сервиса помогут сформулировать задачу, оценят опыт потенциальных исполнителей и подберут подходящих кандидатов.

