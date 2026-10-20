Московский инновационный кластер заключил соглашение с международной студией

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Московский инновационный кластер (МИК) и международная студия цифрового искусства Ouchhh подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Документ подписали заместитель генерального директора фонда "Московский инновационный кластер" Ольга Романец и основатель компании Ферди Алиджи в рамках форума "Цифровые решения".

Благодаря партнерству столичные разработчики медиатехнологий получат доступ к мировой практике медиаарта, методологии и инструментам масштабирования проектов. Резиденты кластера будут учиться по методике студии: для них проведут лекции, воркшопы и мастер-классы.

"Сотрудничество с Ouchhh – стратегический шаг, который делает Москву частью мировой повестки медиаарта", – рассказала Романец.

По ее словам, кластер создает условия, при которых столичные технологические компании участвуют в проектах глобального уровня, обмениваются знаниями с лидерами отрасли и превращают смелые идеи в реальные проекты.

Ouchhh основана в 2010 году в Стамбуле, представительства студии работают в семи странах. Она превращает научные данные, архитектурные закономерности и информацию о Вселенной в аудиовизуальные перформансы. За 16 лет студия реализовала более 75 проектов, отмеченных международными наградами в области дизайна.

Среди ее работ – инсталляция Poetic AI в парижском центре цифрового искусства Atelier des Lumières и скульптура Datagate в Нанкине, первая в мире публичная скульптура с использованием искусственного интеллекта, созданная на основе астрономических данных NASA.

"Наша цель – не просто привезти работы Ouchhh в Москву, а создать здесь то, что может появиться только благодаря встрече людей, идей и культур, и затем показать это всему миру", – отметил Алиджи.

Он добавил, что коллектив готов делиться художественным видением, творческими методиками и опытом масштабных инсталляций, а московские компании привнесут свежий взгляд, новые технологии и нестандартные идеи.

Партнерство предусматривает не только совместные произведения, но и стартапы, а также наставничество для молодых авторов. Стороны уже начали готовить совместные проекты. Первые образовательные сессии для резидентов кластера медиатехнологий пройдут в ближайшее время.

Сергей Собянин 15 сентября объявил об открытии второй очереди креативного кластера – кластера медиатехнологий в "Сколкове". Инфраструктуру объекта мэр осмотрел с зампредседателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым.

По словам главы города, за последние 5–7 лет объем креативного сектора вырос в Москве почти в 2 раза. В новом кластере есть все необходимое для современного создания медиаконтента.