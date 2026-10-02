На Московском стартап-саммите заключено 50 соглашений о сотрудничестве

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Больше 4,5 тысячи человек стали участниками второго Московского стартап-саммита, проходившего 29 и 30 сентября. Он объединил технологических предпринимателей, инвесторов, представителей крупного бизнеса, научного сообщества и профильных ведомств из России и еще 21 страны. Онлайн-трансляции форума собрали 50 миллионов просмотров. Организаторами выступили правительство Москвы и Сбер.

"На саммите провели сотни презентаций, переговоров, деловых сессий и дискуссий. По итогам заключено 50 соглашений, направленных на создание, тестирование и внедрение инновационных решений в самых разных сферах", – отметила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Отдельное внимание в этот раз уделили взаимодействию стартапов и инвесторов. Предприниматели провели 540 встреч, представив свои товары и услуги потенциальным партнерам и заказчикам.

"Всего за два дня работы на площадке были анонсированы инвестиционные предложения и сделки на общую сумму 2,02 миллиарда рублей. Эти цифры наглядно подтверждают, что саммит стал ключевой точкой объединения стартапов с капиталом, где технологические команды находят своих инвесторов, а инвесторы – проекты с потенциалом кратного роста", – рассказал старший вице-президент, директор Центра перспективных инвестиций Сбера Алексей Катков.

Перспективное партнерство

В ходе саммита правительство Москвы и Московский банк Сбербанка договорились о сотрудничестве в двух новых направлениях. Одно из них связано с расширением возможностей столичной программы "Академия инноваторов". Ее выпускники получат доступ к предложениям банка, а специалисты финансовой организации присоединятся к разработке мастер-классов и других обучающих мероприятий акселератора.

Второй документ предусматривает совместную работу по повышению узнаваемости отечественных технологических продуктов и услуг за рубежом. С этой же целью город подписал меморандумы с компаниями из Катара, Эквадора и Филиппин.

Сразу несколько соглашений столицы затронули развитие недавно открывшегося кластера медиатехнологий. Например, МГТУ имени Н. Э. Баумана окажет резидентам научно-техническую и экспертную поддержку.

Представители вуза станут менторами для предпринимателей. Вместе с другим партнером – известным российским онлайн-кинотеатром – планируется запуск серии видеоподкастов, посвященных разработкам участников кластера.

Лучшие инновации

Увидеть современные решения можно было на выставке, объединившей 102 высокотехнологичных продукта российского и зарубежного производства. Например, резиденты Московского инновационного кластера представили робота-зоотехника, мобильный комплекс для поиска утечек в трубопроводах, симулятор для обучения медицинских специалистов и многое другое.

Свои проекты широкой аудитории презентовали и участники городских программ "Новатор Москвы" и "Техлаб Москва". Авторы лучших решений получили гранты и привлекли инвестиции.

Важным событием саммита стала церемония вручения технологической премии, учрежденной правительством Москвы и Сбером.

"10 из 17 наград получили московские номинанты. Среди них – стартапы, инвесторы, крупные компании и медиапроекты. Лучшую инновацию для города выбрали сами жители столицы. К голосованию в проекте "Активный гражданин" присоединились больше 175 тысяч человек", – добавила Сергунина.

Первое место в этой категории заняла роботизированная система для уборки общественных пространств. Она уже прошла тестирование в торговых центрах мегаполиса.

Всего в этом году премия собрала порядка двух тысяч заявок из 76 регионов России – на 15% больше, чем в 2025-м. Самая популярная номинация – "Лучшее решение с AI", на нее пришлось почти 70% всех проектов, предложенных стартапами.

"Премия задумывалась как инструмент признания заслуг всех участников инновационной экосистемы. Ее ключевое отличие – в охвате не только стартапов, но и инвесторов, корпораций, региональных институтов развития, университетов и медиа, вносящих системный вклад в поддержку и популяризацию технологического предпринимательства. Нововведением этого года стало вручение специального приза за "Лучший кейс внедрения ГигаАгента". На него претендовали команды, которые с помощью сервиса создали решения для повышения эффективности рабочих процессов. Награду получили авторы цифрового словаря ингушского языка", – уточнил Катков.

Москва поддерживает отечественные разработки на всех уровнях – от идеи до реализации. При выборе лучших решений учитывают перспективу практического применения новой технологии в социальной сфере, городском хозяйстве и управлении, влияние на предоставление услуг, возможность масштабирования технологии на город и страну.

Ранее в столице подвели итоги седьмого конкурса на соискание премии мэра Москвы "Новатор Москвы". Участники представили свои разработки в разных направлениях – от креативных индустрий и промышленности до благоустройства и строительства. Эксперты выбрали 36 победителей и призеров.