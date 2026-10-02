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02 октября, 10:07

Культура

Умер фронтмен метал-группы Venom Конрад Лант

Фото: Getty Images/Redferns/Per Ole Hagen

Вокалист и бас-гитарист британской метал-группы Venom Конрад Лант, известный под псевдонимом Кронос, скончался в возрасте 63 лет. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Guardian.

"Он создал то, что навсегда изменило тяжелую музыку. Venom никогда не следовали правилам. Они прокладывали свой собственный путь. И Конрад был в самом центре всего этого – бескомпромиссный, бесстрашный и неповторимый", – говорится в публикации.

Конрад Лант родился в 1963 году в Лондоне. После участия в школьной группе Dwarfstar музыкант присоединился к Guillotine в качестве гитариста. В 1980 году первоначальный басист покинул коллектив, и Лант стал играть бас-гитарные партии. Позднее группа сменила название на Venom. После ухода вокалиста Клайва Арчера 1981-м Кронос взял на себя его обязанности, став фронтменом группы.

Музыкант добавил в концертные выступления Venom театральные и эпатажные элементы, что делало выступления более яркими и экстремальными. Благодаря этому и смелым музыкальным экспериментам группа стала одним из самых влиятельных коллективов новой волны, заложив основы жанра блэк-метал.

В 1988 году Лант покинул Venom и решил сосредоточиться на сольной карьере. Оставшиеся музыканты пытались продолжать деятельность группы, однако их последующие релизы демонстрировали слабые продажи, а посещаемость концертов резко упала.

В 1995 году Кронос вернулся в Venom и собрал первоначальный состав, и уже в следующем году группа выступила хедлайнером на фестивале Dynamo Festival, собрав перед собой аудиторию в 90 тысяч человек.

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