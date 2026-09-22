Греческий певец Йоргос Мазонакис умер во время плазмафереза

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/georgemazonakis

Греческий певец Йоргос Мазонакис скончался в возрасте 54 лет после остановки сердца во время процедуры плазмафереза в частной клинике Афин. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на портал Need To Know.

По данным следствия, сеанс плазмафереза продолжался около 42 минут. Сотрудники клиники заявили, что музыкант потерял сознание при установке катетера, после чего его состояние резко ухудшилось.

Артиста доставили в больницу без пульса и дыхания, однако врачи не смогли его спасти. Смерть констатировали 9 сентября, а 14-го числа с певцом простились.

В отношении владельцев медучреждения, супругов Иоанны Гаки и Илиаса Теодоропулоса, выдвинуты обвинения в создании опасности, повлекшей смерть человека. Семья Мазонакиса потребовала переквалифицировать дело на убийство с возможным умыслом.

Точная причина смерти пока не установлена. Ожидаются результаты токсикологического и гистологического исследований.

Мазонакис родился 4 марта 1972 года. Увлекаться музыкой он начал с детства, а в 15 лет решил стать певцом. Первое его профессиональное выступление прошло в ночном клубе города Патры летом 1992 года, после чего лейбл Universal Music предложил сотрудничество.

В 2001 году Мазонакис подписал контракт с лейблом Heaven Music. Их общий первый сингл стал золотым уже через месяц после официальной даты релиза. Альбом ΚΟΙΤΑ ΜΕ также стал золотым в Греции и Италии, а двойной CD, выпущенный под названием Giorgios Mazonakis, получил статус платинового.

В 2003-м вышел альбом ΣΑΒΒΑΤΟ. Одноименная песня позволила артисту получить известность по всему миру. Пластинка также стала платиновой.