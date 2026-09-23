Новые воркаут-площадки появились в районах Москвы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В московских дворах продолжают создавать пространства для самостоятельных занятий спортом на открытом воздухе – новые воркаут-зоны обустроили сразу в нескольких районах столицы. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства, передал портал мэра и правительства.

Вместо стандартного набора из нескольких турников во дворах появляется более разнообразная спортивная инфраструктура, позволяющая совмещать силовую подготовку, гимнастику и функциональный тренинг.

В Лефортове на Красноказарменной улице оборудовали площадку с уличными тренажерами и безопасным покрытием. Еще несколько зон для занятий появились в рамках обновления дворовых территорий – в 5-м Красносельском переулке Красносельского района, в Казарменном переулке в Басманном районе, на Гончарной улице в Таганском районе и на 3-й Фрунзенской улице в Хамовниках.

Более масштабное спортивное пространство создали в Озерковском переулке в Замоскворечье. Там разместили несколько комплексов для воркаута, брусья, многоуровневую скамью и тройной каскад перекладин. Для развития силы и координации установили двухсекционный рукоход с подъемом и турники, а для функциональных занятий предусмотрели отдельный спортивно-игровой модуль.

Оборудование на площадках рассчитано на разные виды физической активности. Упражнения на перекладинах и брусьях выполняют с весом собственного тела, рукоходы позволяют тренировать силу хвата и верхнюю часть тела, а специальные модули подходят для функциональных тренировок.

Все зоны находятся рядом с жилыми домами и предназначены для самостоятельных занятий. Пользоваться ими могут все желающие, самостоятельно выбирая интенсивность и сочетая разные упражнения в рамках одной тренировки.

Ранее на обновленных территориях в трех районах Москвы оборудовали зоны для спокойного отдыха. В Басманном районе такое пространство появилось в сквере "Немецкий рынок" на Ладожской улице. Его разместили отдельно от наиболее активных участков, установив парковые качели, рядом также находятся детская и спортивная площадки.

В Мещанском районе на Большой Переяславской улице в одном пространстве объединили спортивную и игровую инфраструктуру с зоной отдыха, где установили новые скамейки и качели. В Троицке на 2-й Нововатутинской улице и Нововатутинском проспекте рядом с игровыми и спортивными площадками появились беседки и перголы с подвесными скамьями.

