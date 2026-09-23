Новые зоны спокойного отдыха с перголами и качелями появились в Москве

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

В Москве на обновленных территориях появились зоны тихого отдыха с парковыми качелями, перголами, беседками, садовыми диванами и скамейками. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

В частности, такие пространства создали в трех районах города. В Басманном районе зону спокойного отдыха обустроили на Ладожской улице в сквере "Немецкий рынок". Ее разместили вдали от самых активных участков, чтобы посетители могли почитать или пообщаться, сидя на парковых качелях. Рядом находятся игровая площадка для детей и спортивная зона.

В Мещанском районе на Большой Переяславской улице в одной зоне размещены детские и спортивные площадки, а также места для отдыха. Посетители могут оценить новые скамейки и качели.

В районе Троицк новую зону отдыха разместили на 2-й Нововатутинской улице и Нововатутинском проспекте. Кроме игровых и спортивных площадок, там есть беседки и перголы с подвесными скамьями.

Ранее в нескольких районах города обновили дворы и благоустроили территории. Теперь жители могут играть в командные игры на спортивных площадках, заниматься бегом, использовать уличные тренажеры. При этом рядом находятся зоны для спокойного времяпрепровождения.

