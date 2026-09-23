В Кремле напомнили о готовности Путина встретиться с Зеленским в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

"Необходимые гарантии безопасности ему (украинскому лидеру. – Прим. ред.) будут предоставлены. И он прекрасно знает, какие решения нужно принять", – сказал представитель Кремля.

Ранее Песков также отметил, что возможным переговорам по украинскому урегулированию на высшем уровне должна предшествовать работа экспертов. Это касается в том числе потенциальных контактов России и США. При этом готовность Путина встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Кремле ранее подтверждалась, однако конкретные сроки такой встречи пока не определены.

Комментируя возможный диалог российского и украинского лидеров, Песков подчеркнул, что позиция Москвы по этому вопросу остается неизменной.