San Antonio Express-News: в США учительница год насиловала мальчика в кладовке

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В США учительнице из Техаса предъявили официальные обвинения в сексуальном насилии над учеником. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на газету San Antonio Express-News.

По данным издания, речь идет о событиях 2016 года. Тогда женщина совратила мальчика, которому было 11 лет. Насилие продолжалось около года.

Полиция задержала 46-летнюю Сесилию Мюллер 27 апреля после обращения 20-летнего молодого человека. Он рассказал, что в детстве был учеником Мюллер. По словам потерпевшего, учительница уводила его в школьную кладовку, целовала и склоняла к интимным актам.

Отмечается, что у женщины в классе были "любимчики", с которыми она обсуждала любовь и секс. Она показывала детям откровенные клипы, а однажды включила порно. После случившегося Мюллер убедила мальчика молчать. В переписке сохранилось более 300 сообщений от учительницы, которые приобщили к делу.

22 сентября Мюллер предъявили обвинения в длительном сексуальном насилии над малолетним, изнасиловании ребенка при отягчающих обстоятельствах и трех эпизодах развратных действий. Женщине грозит пожизненное заключение.

Между тем в американском штате Иллинойс 27-летняя учительница физкультуры Кристина Пейтон отправляла откровенные снимки 17-летнему ученику. Женщина подозревается в совращении несовершеннолетнего. Как рассказали в полиции, педагог минимум четыре раза присылала молодому человеку непристойные фотографии.