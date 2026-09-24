Порядка 74 тыс объектов в Москве подготовили к отопительному сезону

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к отопительному сезону порядка 74 тысяч объектов. В их числе 34,6 тысячи жилых домов, 8,4 тысячи объектов социальной сферы и около 30,8 тысячи объектов экономики, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Все запланированные мероприятия проходили в соответствии с графиком", – цитирует заммэра пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Активная подготовка началась еще в конце апреля, сразу после завершения отопительного сезона 2025–2026 годов. Почти четыре месяца специалисты ПАО "МОЭК" проводили гидравлические и температурные испытания на 19,5 тысячи километров тепловых сетей. Это позволило выявить потенциально ненадежные участки и заранее их отремонтировать.

Также специалисты подготовили 13 ТЭЦ, 38 районных и 42 квартальные тепловые станции, 97 малых котельных. Все системы и оборудование прошли тщательную проверку. Регламентные работы выполнили на более чем 130 тысячах километров электрических сетей, порядка 3,5 тысячи километров газовых, свыше 13,2 тысячи километров водопроводных и 9,8 тысячи километров канализационных сетей.

Кроме того, в столице сформировали необходимое количество аварийных бригад, укомплектованных техникой и материалами.

Ранее сообщалось, что перед зимним периодом в Москве проведут сезонное обслуживание более 7 тысяч автобусов, электробусов и трамваев. Такая подготовка необходима для комфортных и безопасных поездок зимой. В транспорте проверяются системы отопления и климат-контроля, проводится диагностика основных узлов, на предмет повреждений проверяются стекла и резиновые уплотнители, которые сохраняют тепло в салоне.

