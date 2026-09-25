В Подмосковье осудили мужчину за выбитый глаз посетителя кафе

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В Подмосковье суд вынес приговор 23-летнему Ивану Герману, который выбил глаз посетителя кафе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел в марте в кафе на Букинском шоссе в Лобне. Герман, находясь в нетрезвом состоянии, в ходе ссоры несколько раз ударил другого гостя стеклянным стаканом по лицу и избил его. В результате потерпевший получил серьезные травмы, из-за которых ему удалили глаз.

Суд признал Германа виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее троих мужчин задержали после избиения москвича в зоне отдыха "Борисовские пруды" на Каширском шоссе. Пострадавшего доставили в больницу, другие участники конфликта травм не получили. Возбуждено уголовное дело, фигуранты заключены под стражу.

