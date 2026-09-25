Дополнительный период ОГЭ и ЕГЭ завершился в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Дополнительный период сдачи ОГЭ и ЕГЭ завершился в Москве. Все экзамены прошли в штатном режиме, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Финальные испытания в рамках ОГЭ по всем 11 предметам состоялись 25 сентября. Для выпускников 11-х классов в этот день прошел резервный день пересдачи ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня.

Результаты экзаменов участники смогут увидеть в личном кабинете на портале mos.ru или в своей образовательной организации. Последние результаты ОГЭ будут опубликованы не позднее 29 сентября, ЕГЭ – до 6 октября.

Дополнительный период ОГЭ проходил с 3 по 25 сентября, на него зарегистрировались более 4 тысяч девятиклассников. ЕГЭ сдавали с 4 по 25 сентября, участие приняли более 400 человек.

Всего в этом году в государственной итоговой аттестации приняли участие более 215 тысяч московских школьников. Из них свыше 93 тысяч сдавали ЕГЭ, а более 122 тысяч девятиклассников – ОГЭ.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что количество школьников, которые получают двойки, уменьшается. Вместе с тем наблюдается улучшение результатов ЕГЭ. По словам министра, в стране виден рост качества профессионального образования.

