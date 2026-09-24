Кравцов заявил о сокращении в РФ числа двоечников и улучшении результатов ЕГЭ

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Количество школьников, получающих двойки, уменьшается. Также наблюдается улучшение результатов ЕГЭ. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в программе "Поздняков" на канале НТВ.

Министр добавил, что в России виден рост качества профессионального образования.

Ранее Кравцов сообщил, что Минпросвещения РФ системно борется с необъективностью выставления отметок в школах. По его словам, объективность учителя напрямую связана с наличием четких и понятных критериев.

Такой подход позволяет оценивать знания точнее, чем обычная пятибалльная система. Его в том числе используют на ОГЭ и ЕГЭ, добавил Кравцов.

До этого стало известно, что все выпускники 2026 года, получившие на ЕГЭ 300 баллов и более, поступили в университеты на бюджет. В этом году 70 выпускников получили на едином госэкзамене результат от 300 баллов.

Из них в университет 65 человек прошли на бюджет, еще четверо – на платные места, но со стопроцентной скидкой за счет образовательных организаций.